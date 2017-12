Porta de avião abre na decolagem e assusta delegação do Racing

Susto enorme viveu a delegação da equipe argentina do Racing, que voltava para casa de avião após a derrota por 2 a 0 diante do Belgrano, pelo Campeonato Argentino. A porta da aeronave abriu durante a decolagem, exatamente no momento em que um membro da delegação gravava imagens da equipe, dentro do avião. O fato aconteceu no fim de semana.

#RacingBelgrano El plantel retorna en estos momentos a Buenos Aires en avión tras el partido en Córdoba. pic.twitter.com/LSiRwDdj57 — Racing Club (@RacingClub) 19 de março de 2017

O pânico generalizado resultou na gritaria de alguns jogadores e membros da comissão técnica para que o piloto interrompesse o procedimento de decolagem, enquanto outras pessoas são vistas ao lado da porta do avião, de pequeno porte, enquanto um homem tenta segurá-la.

Aparentemente, a decolagem foi abortada.

Assista ao vídeo: