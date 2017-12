Portuguesa pede doação de alimentos para atletas das categorias de base

Vivendo uma situação dramática no campo e nas finanças, a Portuguesa fez um apelo aos torcedores que planejam ir ao Canindé, neste fim de semana, acompanhar a partida contra o São Caetano, pela Copa Paulista: a doação de um quilo de alimento não perecível. Os mantimentos serão encaminhados aos atletas das categorias de base da Lusa.

"Atenção. A nossa base precisa da sua ajuda, e com um quilo de alimento não perecível, você estará ajudando os futuros craques da nossa Lusa!", afirma a página do clube na internet. "A arrecadação será feita nas bilheterias ao lado do vestiário. Colabore torcedor! Compareça, torcedor! #VamosàLuta", completa o site. O apelo foi replicado nas redes sociais da Lusa.

Sem divisão nacional para disputar, após a eliminação na Série D do Brasileirão, a Portuguesa espera conseguir uma vaga ao Campeonato Nacional da quarta divisão em 2018, com uma boa colocação na Copa Paulista.

Atualmente, a Lusa é a primeira colocada do Grupo 3, com dez pontos (um empate e três vitórias).