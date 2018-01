Possível retorno da dupla 'Império do Amor' empolga torcida rubro-negra

O interesse do Flamengo em Vagner Love e os rumores pelo retorno de Adriano fez com que a torcida rubro-negra voltasse a sonhar com a dupla.

O possível retorno do "Império do Amor", uma brincadeira com os apelidos dos jogadores, tomou conta das redes sociais.

Em 2010, Love e Adriano formaram uma dupla de ataque no clube. Eles também jogaram juntos em 2012, mas o Imperador já não apresentava boa forma.

Veja a repercussão:

IMPÉRIO DO AMOR, EU ERA MUITO FELIZ E NEM SABIA ?????? pic.twitter.com/OIDuLBnBaL — RAÇA, AMOR E PAIXÃO! (@paixaofla9) 6 de janeiro de 2018

IMPÉRIO DO AMOR, SAUDADES DESSE ATAQUE SAUDADES ??????pic.twitter.com/0iIL2sMsft — RAÇA, AMOR E PAIXÃO! (@paixaofla9) 6 de janeiro de 2018

Caraio mano Império do Amor dnv ?? — Lucas Adecio (@AdecioLucas) 7 de janeiro de 2018

VOCÊS TEM NOÇÃO QUE O "IMPÉRIO DO AMOR" PODE VOLTAR ESSE ANO?????????????????? — André (@arrisque_tudo) 7 de janeiro de 2018

Se o império do amor voltar o hepta já é realidade — Bastos (@bastos_rael) 7 de janeiro de 2018

É a reedição do Império do Amor? Isso é tão 2010.... ;) — Tozza (@TozzaFla) 6 de janeiro de 2018

Império do amor , novamente ? Quem gostaria ? pic.twitter.com/BVu6Fbs5qd — Diário Rubro Negro (@Diario__Fla) 6 de janeiro de 2018

Lembrando que esse ano poderemos ter a volta do Império do Amor ???? — pvzada (@pvcrf_) 6 de janeiro de 2018

Se o império do amor voltar pro Mengão eu vou no Maracanã ctz — Felipreto (@14lipeFelipe) 7 de janeiro de 2018

O império do amor? Seria meu sonho, ter meu ataque raiz de volta? — Tenente (@IsaFla1) 7 de janeiro de 2018