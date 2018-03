Possível retorno de Gabigol agita torcedores do Santos; confira

O Santos está próximo de anunciar o retorno de Gabigol. Nesta quinta-feira, as negociações com o jogador da Inter de Milão avançaram e a notícia agitou a torcida santista.

De acordo com o portal Uol, o clube fez uma proposta de cerca de R$ 6,6 milhões por um ano de empréstimo. O Valor é equivalente a R$ 554 mil por mês, além de mais R$ 50 mil pelas leis trabalhistas ao jogador.

A publicação ainda afirma que a camisa 10 foi reservada para Gabigol e a Santos TV já tem até matéria pronta para anunciar o volta do ídolo. A ideia da diretoria é apresentar o atleta na próxima segunda-feira, na Vila Belmiro.

Veja a repercussão:

A negociação do Gabigol com o Santos é mais uma prova que a alma do negócio é ter paciência. Os diretores santistas convenceram um empréstimo dps de seguidas reuniões, Gabriel bateu o pé e voltou. A mesma coisa com o Walace e Flamengo, o jogador comanda a operação. — BastidoresCRF (@BastidoresFla) 18 de janeiro de 2018