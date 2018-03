Possível retorno de Julio César ao Flamengo divide opiniões entre os torcedores

Aos 38 anos, Julio César pode retornar ao Flamengo e encerrar a carreira no clube em que foi relevado. A notícia divulgada pelo Esporte Interativo afirma que o goleiro já está negociando com o clube rubro-negro.

Com a informação, parte da torcida ficou animada. Porém, outros fãs não aprovam a volta do atleta, que jogou no clube entre 1997 e 2005.

Além do Flamengo, Julio César passou pelo Toronto FC, Queens Park Rangers, Chievo, Internazionale e seu último clube foi o Benfica. Agora, pretende fechar um contrato até o meio do ano com o time carioca e anunciar sua aposentadoria.

Veja a repercussão:

Júlio César foi meu primeiro ídolo de infância. Minha primeira camisa do Flamengo era dele. Volta logo, campeão. — Pedro Caruso (@opedrocaruso) 24 de janeiro de 2018

Desculpe, Júlio César é muito ídolo mas se tem uma posição "bem resolvida" no Flamengo é no gol... Entendi nada. — ᴅᴀɴɪᴇʟ #ᴠᴇᴍ²⁰¹⁹ ⚫ (@fladaniel_) 24 de janeiro de 2018

Estão pensando q o @Flamengo é INSS pra trazer o aposentado do Júlio César? Esse é o prêmio após o q o César fez ano passado? Vermes! — Paolo (@p40l0_crf) 24 de janeiro de 2018

Eu traria o Júlio César sim, e não só para o carioca, para jogar a libertadores tbm, precisamos de jogadores experientes tbm, para mesclar com essa garotada! @Flamengo Fim do ano ele encerraria a carreira! — Renata Prado (@ReNiveaPrado) 24 de janeiro de 2018

Contrata o Júlio Cesar, nmrl — André CRF (@andre_carnaval) 13 de janeiro de 2018

Julio César teria um salário considerado baixo. Além disso, o Flamengo não pagaria nada pela sua contratação. — Pedro Ivo Almeida (@pedroivoalmeida) 24 de janeiro de 2018

Acabei de ver que o Flamengo estaria negociando com o Júlio César Agora O cara é ídolo? Sim Ele quer encerrar a carreira no Flamengo? Sim Mas É necessário?(com Diego Alves e César) Quando precisávamos deles ele virou as costas #trcoluna — Cavalinho do Fla triste (@CavalinhodoFla_) 24 de janeiro de 2018

Deve estar sobrando grana...pra querer pegar o cara q renegou o flamengo,quando estava no auge..... — Orlando saraiva... (@orlandoniteroi) 24 de janeiro de 2018

Júlio César quer incerrar a carreira no Flamengo assim como Juan, ele merece todo respeito, jogou em uma época muito difícil, ele salvou muito o Flamengo hoje devemos isso para ele. — George Ferreira (@GeorgFerreira) 24 de janeiro de 2018

Informação em primeira mão de @thayuanleiras e @wvborges. Contratar o Julio Cesar não faz nenhum sentido considerando o grupo de jogadores do Flamengo. Impressão total de ser uma contratação do tipo de "jogar para galera". https://t.co/M3WonX7bf9 — Vitor Sergio (@vitorsergio) 24 de janeiro de 2018