Possível substituto de CR7 no Real, Aubameyang completa 28 anos

O dia 18 de junho é aniversário de um monte de gente importante, como o cantor Paul McCartney ou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Porém, para nós, apaixonados por esporte, o motivo de comemoração é Pierre-Emenick Aubameyang, craque do Borussia Dortmund que completa 28 anos neste sábado.

Surgido nas categorias de base do Milan, "Auba", como é conhecido, nunca conseguiu se firmar, sendo emprestado para inúmeros clubes até ser negociado com o Saint-Etienne. Na França, ele mostrou seu valor ao marcar 41 gols em 96 jogos.

Depois do sucesso, foi contratado pelo Dortmund, que enxergou no gabonês o substituto ideal para Lewandowski, que estava de saída para o Bayern de Munique. E eles não devem ter se arrependido, já que o atacante tem média de mais de um gol a cada dois jogos pelo clube e foi o artilheiro do último Campeonato Alemão com 31 gols.

Chegando aos 28 anos, Aubameyang garante estar pronto para o "passo a mais" e não deve permanecer na Alemanha. Clubes ingleses, o Paris Saint-Germain e até mesmo o Real Madrid podem fazer proposta. O clube espanhol, aliás, é o grande sonho do atleta, que não esconde de ninguém que torce para o Madrid.

Com essa especulação de saída de Cristiano Ronaldo. Será que "Auba" seria um bom substituto para ele?