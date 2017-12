Pottker polemiza e posta foto de pênalti de Prass não marcado pelo árbitro

Apesar da Ponte Preta ter vencido o Palmeiras por 3 a 0, o atacante William Pottker, que marcou o proimeiro gol do jogo, parece ainda não estar conformado com a não marcação de um pênalti do goleiro Fernando Prass já nos minutos finais do jogo e utilizou suas redes sociais para criar uma polêmica com o lance.

Guerreiros!!! Que Deus nos proteja de todo mal, amém!!! ☝ Uma publicação compartilhada por W. Pottker (@williampottker) em Abr 16, 2017 às 9:13 PDT

Em foto postada em seu Instagram do exato momento da dividida entre ele e o goleiro palmeirense, o atacante, através de emojis, parece estar inconformado com a não marcação do árbitro Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza. A postagem, obviamente, repercutiu rapidamente e, enquanto os torcedores da Ponte apoiaram o jogador, dizendo que aquilo foi pênalti claro, alguns palmeirenses pareceram se sentir provocados por Pottker e, além de dizerem que o atacante cometeu falta em Zé Roberto antes da dividida com Prass, ainda afirmaram que o alviverde reverterá a desvantagem de três gols e se garantirá na final do Campeonato Paulista.