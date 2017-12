'Pra Sempre Chape': clube lança portal para fãs prestarem homenagens

Próximo de completar um ano do acidente aéreo que vitimou 71 pessoas na Colômbia, a Associação Chapecoense de Futebol lançou nesta sexta-feira, 24, um portal para que torcedores possam eternizar lembranças e prestar homenagens aos "eternos amigos e guerreiros" do clube. Trata-se de uma seção especial, hospedada no site oficial da equipe, com o objetivo de receber fotos e imagens em tributo ao time, aos atletas, dirigentes, integrantes da comissão técnica, integrantes da imprensa e convidados.

João David De Nes, diretor de marketing da Chapecoense, disse que a ideia vem sendo pensada há algum tempo para o mês de novembro. "O portal Pra Sempre Chape é um local para que as pessoas, em todo mundo, possam prestar as suas homenagens, transmitir o seu carinho e as suas lembranças aos nossos queridos amigos”, destacou.

O site poder ser acessado de qualquer lugar via Web (PC) ou até mesmo pelo smartphone que possibilita o compartilhamento de fotos contidas na biblioteca do dispositivo, e estará disponível para todo o mundo em português, inglês e espanhol. Os torcedores e admiradores da Chapecoense poderão compartilhar arquivos de texto, foto e vídeo que passarão por moderação interna e, posteriormente, serão publicados na página.