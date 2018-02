Precaução? Neymar não é relacionado após adversário reclamar de festa

A comemoração do aniversário de 26 anos do craque Neymar rendeu o que falar. Até o Sochaux, próximo adversário do Paris Saint-Germain, entrou no assunto. O capitão da equipe, Florian Tardieu, chegou a reclamar da festa do brasileiro.

"Me desculpem, mas eles estão cagando para a gente. Parece que eles já se colocaram nas quartas de final contra uma equipe que ainda será determinada. Eles já se veem lá. Eles fizeram uma festa quando os jogadores deveriam estar bem para disputa de um jogo de oitavas. Eles não nos respeitaram. Eu fui dormir às 20h30", disse Tardieu.

Não sabemos se foi por precaução, mas o técnico Unai Emery afirmou que Neymar não será relacionado para a partida contra o Sochaux, que acontece nesta terça-feira, pelas oitavas de final da Copa da França.

De acordo com um comunicado oficial emitido pelo próprio PSG, deixar o craque fora do jogo foi apenas uma opção do comandante da equipe parisiense.