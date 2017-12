Predestinados? Clayton e Marlone são campeões duas vezes no mesmo dia

Quando foi anunciada a troca entre Marlone e Clayton, com o primeiro indo para o Atlético-MG e o segundo chegando no Corinthians, os torcedores de nenhum dos dois clubes ficou com muitas saudades. Porém, pouco mais de um mês depois da negociação, a dupla se mostrou predestinada, já que ambos participaram da campanha dos dois times nos torneios estaduais e se consagraram campeões paulista e mineiro no mesmo dia.

Depois de ser finalista ao Prêmio Puskás, de gol mais bonito do ano passado, Marlone até tinha certa moral com a torcida do Corinthians na virada do ano. 2017 começou, porém, e o meia, que começou a temporada como titular, foi perdendo espaço com Fábio Carille e o estopim para a saída foi a atuação bastante apagada na derrota para a Ferroviária, na nona rodada do Paulistão. Já Clayton nunca foi titular absoluto do Atlético-MG, que, para sua posição, conta com nomes como Robinho, Fred e Rafael Moura.

Depois da troca ser concretizada, no final de março, nenhum dos dois ainda empolgou suas novas torcidas, mas pelo menos neste domingo, têm motivos de sobras para comemorar.