PREJUÍZO: Piqué perde R$ 50 mil em cassino após casamento de Messi

A festa de casamento de Messi e Antonella não foi um momento de apenas alegrias para todo mundo. Segundo o jornal argentino Clarín, Gerard Piqué, companheiro do craque argentino no Barcelona, torrou uma pequena fortuna em um cassino logo após a festa.

Segundo a publicação, o zagueiro foi ao local logo na saída da festa de Messi e, entre um jogo de azar e outro, perder 15 mil dólares, o que corresponde a R$ 49,6 mil em terras argentinas.

Shakira and Pique dancing at Messi and Antonela's wedding. pic.twitter.com/kK9Gcb9Xdd — fcb family (@fcbfamilia) 3 de julho de 2017