Preparador da seleção sub-20 é 'enganado' por jogadoras gêmeas

João Luiz, preparador de goleiras da seleção brasileira feminina sub-20, foi alvo de uma brincadeira entre duas jogadoras da equipe. Nesta quinta-feira (21), as gêmeas Stefane e Andressa resolveram trocar de posição em campo para "enganar" o comandante.

+ Denílson aparece em samba e mulher se vinga: 'Alagou pra você pai'

+ Fã de 54 anos faz tatuagem com rosto de Messi em sessão de 6 horas

+ Após ouvir um monte, Pato dá o troco em Neymar com penteado esquisito

A diferença entre as duas é apenas uma pintinha na bochecha de Stefane, que é goleira. Sua irmã encara a posição de zagueira. Com apenas esse detalhe, elas colocaram um plano em prática: "A gente começou a brincadeira já no vestiário, trocamos o uniforme, e ele (João Luiz) não percebeu. Quando começou o treino, eu fui bem, fiz umas boas defesas, fui bem com o pé, mas na hora das quedas, ele começou a perceber. Eu não sei cair, não sou goleira", contou Andressa.

O preparador se defendeu, mas confessa que caiu na brincadeira: "– Isso foi ideia do Doriva (técnico da seleção sub-20). Quando começou o trabalho de queda, eu fiquei bravo porque ela estava errando todas e falei "Está parecendo a sua irmã", explicou João Luiz.

O grupo está na última etapa de preparação para o Sul-Americano da categoria, que será disputado de 13 a 31 de janeiro no Equador. A estreia da equipe será contra o Chile.