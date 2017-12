Preparando-se para assumir o Fortaleza, Ceni conclui curso de técnico na CBF

Preparando-se para estrear no comando do Fortaleza na Série B do Brasileirão, o ex-goleiro e ídolo do São Paulo Rogério Ceni foi para a sala de aula. Ele frequentou as classes da Licença A da CBF Academy, um curso para a formação de treinadores. O primeiro módulo acaba de ser concluído pelo ex-técnico do São Paulo, neste mês de dezembro.

"Independente de atleta ou treinador, é a vontade de estar ao ar livre lidando com as experiências que eu aprendi ao longo dos 27 anos jogando futebol", disse Ceni. "Eu percebi que havia espaço para ser técnico de futebol e decidi vir para a sala de aula adquirir conhecimento. Estou em uma turma com mais de 56 pessoas, que treinam diversos times no Brasil, auxiliares, analistas e preparadores físicos. Existe uma troca de experiências muito grande entre todas essas partes", afirmou o técnico do Fortaleza.

+ Rogério Ceni ganha funk ao assumir como novo técnico do Fortaleza

+ Catho usa Ceni como exemplo: 'não aceite uma vaga que não é para você'

Ceni iniciou sua carreira como técnico no tricolor paulista no final de 2016. A investida inicial na nova profissão no clube em que marcou história não foi das melhores e após seis meses foi demitido do cargo. Apesar da frustação, Ceni foi estudar na Europa. Passou por alguns cursos e decidiu se qualificar na escola da CBF.

"Hoje o treinador moderno tem que estar muito ligado. Ele pode dar mais importância para certa área, mas deve ter noção de todas elas. Dar atenção a parte de fisiologia, de preparação física, da psicologia, dentre outras", diz Ceni.

Assista a um vídeo divulgado pela CBF sobre o curso: