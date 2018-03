'Presente de Natal': Torcedores do Santos aprovam volta de Gabigol

Depois de muitas especulações na imprensa e problemas com documentação entre Benfica e Inter de Milão, o Santos finalmente anunciou de maneira oficial a contratação de Gabriel Barbosa, o popular Gabigol.

O atacante deixou a equipe da Vila Belmiro depois da conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em agosto de 2016. Contratado pela Inter de Milão, chegou à Itália como grande promessa. No entanto, nas poucas oportunidades que teve em campo, não foi muito. Emprestado ao Benfica, também não agradou.

Assim que o Santos confirmou em suas redes sociais a chegada do atacante, torcedores do clube celebraram o retorno, prevendo uma melhora no ataque do time. Os rivais, por outro lado, não acreditam que Gabigol terá sucesso neste retorno. Seria essa reação ou sinceridade ou inveja?

