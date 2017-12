Presidente da Chapecoense confirma amistoso com o Barcelona

Um dia depois do Barcelona publicar uma nota em seu site convidando a Chapecoense para a disputa do Troféu Joan Gamper, o presidente do clube brasileiro, Ivan Tozzo, confirmou que os catarinenses irão ao Camp Nou em agosto.

"Hoje [quinta-feira] nas redes sociais saiu a notícia que o Barcelona gostaria que nós fôssemos em agosto disputar o Troféu Joan Gamper. É uma alegria muito grande para nós, um privilégio fazer esse jogo e a gente agradece muito a equipe do Barcelona, o povo da Espanha, por fazer esse convite e com certeza nós iremos fazer esse jogo", disse Ivan Tozzo à rádio RAC1, da Catalunha.

O troféu, que leva o nome do fundador, jogador e presidente do Barcelona, é disputado anualmente desde 1966 e marca o início da temporada do clube. Entre os brasileiros que já disputaram a competição estão Flamengo, Vasco, Botafogo e Internacional. O Santos foi o último representante do País na festividade, em 2013. A partida, que marcou a estreia de Neymar no clube espanhol, terminou 8 a 0 para o Barça.