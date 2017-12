Presidente da Fifa anuncia mudanças e deve criar 'Liga dos Campeões Mundiais'

Em entrevista a jornais espanhois e italianos, Gianni Infantino detalhou a nova proposta para uma "Liga dos Campeões Mundiais", que teria a primeira edição em 2019. Segundo o Estadão, até 32 clubes poderiam disputar o torneio.

"Seria jogada na segunda quinzena de junho, quando acabarem todos os torneios. E ninguém se precipite, vamos levar em conta a saúde dos jogadores", explicou ao Mundo Deportivo, da Espanha. "Hoje o futebol não é só Europa e América do Sul. O mundo mudou. Por isso devemos buscar um Mundial mais interessante para os clubes, mas também para os torcedores de todo o mundo. É o que tratamos de alcançar, com um torneio muito mais atraente que o atual, com mais qualidade entre os participantes e mais clubes. Isso atrairá aos patrocinadores, às televisões de todo o mundo."