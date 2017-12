Presidente da Juventus promete Ferraris para atletas em caso de título

Quando se está em uma final do torneio de futebol mais importante do mundo, é até difícil entrar no mérito se os jogadores estão motivados ou não. A Juventus, porém, tratou de deixar seus jogadores com mais vontade de superar o Real Madrid: em caso de título, os atletas ganharão carros da Ferrari. Quem revelou isso foi o brasileiro Daniel Alves, nesta sexta-feira.

"A única motivação extra que pode servir é que o presidente disse que podem vir uns cavalinhos vermelhos passeando por aí. Isso te motiva mais, sobretudo para os amantes de carro. Espero que possamos levar a taça para casa e que o presidente faça valer suas palavras", declarou o brasileiro, rindo "à toa" com a situação.

Apesar de parecer um prêmio bastante valioso, para Andrea Agnelli, presidente do clube, pode ser algo comum, já que sua família é dona da montadora italiana, entre outros negócios de sucesso.