Presidente do Bayern de Munique diz que Neymar 'não é tão bom assim'

Ainda que Neymar seja considerado como um dos sucessores de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, o presidente do Bayern de Munique, Uli Hoeness, acredita que ele seja superestimado.

Durante um evento de Natal com torcedores do clube bávaro, Hoeness afirmou que não acha "Neymar tão bom assim", como publicado pelo jornal espanhol Marca.

A declaração foi feita em uma conversa sobre os altos preços dos jogadores na última janela de transferências. Sobre o assunto, o mandatário completou dizendo que o Bayern "não pode investir esta cifra, nem sequer os 180 milhões de euros em Mbappé, que parece muito bom".

No último verão europeu, o Paris Saint-Germain surpreendeu o mundo do futebol ao bancar a saída de Neymar ao pagar a multa rescisória do jogador com o Barcelona, de 222 milhões de euros. O Bayern de Munique, por sinal, era um dos clubes interessados em tirar o brasileira da Catalunha.

Esta não é a primeira vez que Uli Hoeness expõe sua opinião sobre Neymar. Em agosto, à época da ida dela ao PSG, o presidente do clube alemão disse à emissora europeia Sky Sports que o brasileiro "não valia 222 milhões de euros", como citado pela revista FourFourTwo.