Presidente do Olympiacos se irrita, dá férias a jogadores e aposta na base

O presidente do Olympiacos, que também é dono do inglês Nottingham Forest, se irritou com os maus resultados da equipe na competição local e dispensou os jogadores antes mesmo do término da temporada. O time ocupa atualmente a terceira posição do Campeonato Grego.

"Vão embora hoje e saiam de férias", foram as palavras de Evangelos Marinakis numa reunião na última segunda-feira (2) com os jogadores. Além das férias forçadas, o dono da equipe grega ainda aplicou uma multa de € 400 mil (R$ 1,6 milhão) ao grupo.

O milionário quer que os jovens das categorias de base terminem a campanha, que tem só mais quatro rodadas a serem disputadas. "Eles e os torcedores querem muito mais do que vocês", afirmou o dirigente, prometendo reinvestir o dinheiro da multa na base.

Apesar de estar em sua etapa final, o título ainda é possível. Isso porque são seis pontos de diferença para o líder AEK. O clube também tem um jogo a mais e um ponto a menos que o PAOK, vice líder da competição.

Maior campeão grego, com 44 conquistas, o Olympiacos vem de empate com o modesto Levadiakos. "Eu vou reconstruir o Olympiacos desde a base e fazer a equipe que todos nós sonhamos. O resto dos torcedores e eu já sofremos o suficiente".