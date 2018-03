Presidente do PT confunde faixa de torcida e vê apoio a Lula em estádio alemão

Uma faixa levada pela torcida do Bayern de Munique ao clássico contra o Bayern Leverkusen, pelo Campeonato Alemão, em apoio a um torcedor italiano - Luca Farnesi, de 44 anos, que foi vítima de uma briga de torcidas em seu país - foi confundida pela presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR), com apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Os dizeres da faixa (onde se lia "Forza Luca") foram confundidos por Gleisi como "Forza Lula", e a senadora ainda agradeceu ao "apoio" em seu Twitter.

"SHOW DE TORCIDA!! Um apaixonado por futebol como @LulapeloBrasil merece mesmo o carinho e a homenagem de torcedores no mundo todo. Recebi esta imagem, que mostra uma faixa ‘FORZA LULA’ na torcida do Bayern de Munique, ontem, na partida contra o Bayer Leverkusen, pela Liga Alemã", escreveu a senadora.

Gleisi, alguns minutos depois, deletou o tuíte e se justificou dizendo que compartilhou a imagem, que teria sido recebida de um simpatizante, de "boa fé". Ela foi "avisada" da gafe pelo blog A Protagonista, do site Gazeta do Povo.

Na imagem postada pela senadora, um torcedor tapa uma parte da letra C, dando a impressão, realmente, de que a faixa trazia a inscrição "Lula":

O CASO

As homenagens a Luca Farnesi se tornaram comuns em diferentes estádios da Europa desde que o torcedor entrou em coma após um confronto de torcidas, que ocorreu no dia 5 de novembro.

Torcedor do Sambenedettese, da terceira divisão italiana, ele teria se envolvido em uma confusão na saída de um jogo, durante a qual teria sofrido uma queda e batido a cabeça.