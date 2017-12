Presidente do Real Madrid manipulou produção de notícias sobre o time, diz site

O jornal espanhol El Diário publicou nesta quinta, 30, uma reportagem que traz trechos de conversas do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, com Alejandro de Pedro, dono do site Diário Bernabeu.

As conversas expõem como o presidente do clube manipulava a produção de conteúdo informativo do site de Pedro. Pérez pagou 300 mil euros (aproximadamente R$1 milhão) para o site, e apoiava matérias que criticassem adversários, pressionassem árbitros e até mesmo que fizessem cobranças sobre os treinadores do próprio Real Madrid.

O acordo do clube com o site foi firmado em 2013 para, em um ano, "melhorar a reputação do Real Madrid nas redes sociais na Espanha e em outros países", segundo a reportagem.

"O método era similar ao que Pedro aplicou com outras campanhas que vendia a empresas e políticos, que costumavam criar sites com aparência independente, que publicavam notícias favoráveis ao cliente", denuncia a reportagem.

Uma das conversas expostas pela reportagem mostra a aprovação de Pérez quanto à cobrança do site em relação à decisão do técnico Carlo Ancelotti de deixar o então recém-contratado Gareth Bale no banco em alguns jogos. Numa coletiva, um repórter do site perguntou ao técnico os motivos para que uma contratação de 99 milhões de euros ficasse no banco. A pergunta foi enviada junto de outros textos e vídeos para o presidente, que respondeu de forma positiva quanto à postura do site.

Depois de uma derrota do Real para o Barcelona, Pedro trocou mensagens com Pérez dizendo que estava empenhado em criticar a arbitragem do jogo, buscando imagens que pudessem favorecer o time de Madri.