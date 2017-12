Presidente do Sport provoca flamenguistas para verem taça de 87: 'não é de isopor'

Uma provocação partiu do presidente do Sport, Arnaldo Barros, quando o cartola ironizou a tentativa do Flamengo de conseguir dividir o título brasileiro de 1987, por meio de apelo ao Supremo Tribunal Federal.

Após a decisão do STF que determinou o time pernambucano como único campeão do ano - o Fera mostrou aqui como foi - o cartola do Sport convidou os torcedores flamenguistas a irem contemplar a taça, conhecida como "Taça das Bolinhas".

"Não acredito que o Flamengo irá se insurgir contra a decisão do STF. Porém, se o fizer, o Sport estará pronto para se defender. Os torcedores do Sport e do Flamengo que quiserem contemplar a taça das bolinhas podem vir aqui", disse.

"Essa é de verdade, não é de isopor", afirmou Barros, se referindo a uma replica do troféu, que foi feita pelo Flamengo em 2012, para comemorar os 100 anos de futebol do clube carioca, enquanto a disputa pelo campeonato corria nos tribunais.

As informações são do portal Globoesporte.com.