No Pará, presidente larga aposentadoria e volta a jogar para ajudar time em má fase

O presidente do Castanhal Esporte Clube (PA), equipe que disputa a primeira divisão do Campeonato Paraense e está indo mal neste início de temporada, resolveu deixar a aposentadoria e voltar a jogar para ajudar a equipe.

Hélio Junior, que no estado atuou profissionalmente no Remo, mas que também teve passagens pela Portuguesa e Coritiba, além de Millonarios (COL) e equipes do futebol canadense, ao longo da carreira, não jogava profissionalmente desde 2011 - quando se aposentou pelo próprio Castanhal. Ele também já atuou como secretário municipal de esportes da cidade de Castanhal.

A curiosa história do presidente-jogador foi publicada pelo portal Globoesporte, a quem Hélio deu uma entrevista explicando o porquê de ter "se contratado". "Quero auxiliar e não ser a solução", afirmou, dizendo que uma eventual entrada dele na equipe ficará a cargo do treinador, Lecheva.

O presidente do Castanhal espera que seu nome apareça no BID, o documento oficial da CBF sobre as transferências do futebol brasileiro, ainda neste início de semana. Caso consiga, ele já será opção contra o Águia de Marabá, pela sexta rodada do Paraense, em casa, nesta quarta-feira.

Hélio disse ainda que vem mantendo a forma física e que sempre teve vontade de reestrear, após parar cedo profissionalmente. "Estou muito confiante, a prova é essa decisão que tomei. Confio no grupo, quero incentivar e interagir mais perto deles", afirmou o "novo" jogador.