Prestes a completar 50 anos, atacante japonês renova contrato com Yokohama FC

Aos 49 anos, Kazu Miura renovou por mais uma temporada o seu contrato com o Yokohama FC, clube que disputa a Segunda Divisão japonesa. A lenda do futebol japonês completa 50 anos em 26 de fevereiro e segue quebrando recordes. Miura foi o primeiro jogador japonês a atuar fora do país e também o primeiro a balançar as redes. O atacante vestiu a camisa de diversos clubes brasileiros na década de 80, como Santos e Coritiba.

Miura defendeu a seleção japonesa em 91 jogos e marcou 56 gols. Mesmo com idade avançada para o futebol profissional, o atacante disputou 21 jogos pelo Yokohama FC e marcou dois gols em 2016. Ele ainda foi o jogador mais velho a marcar em jogos profissionais no Japão, e o jogador mais velho que disputou uma partida da Copa do Imperador.

"Espero continuar lutando com todas as minhas forças ao lado das pessoas deste clube, os meus companheiros de equipe e os fãs que sempre me apoiaram", afirmou em entrevista ao site oficial do Yokohama FC.