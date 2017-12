PrimeiraForça: Corinthians lança livro para festejar 28º título paulista

No próximo dia 31 de julho, o Corinthians lançará mais um livro sobre uma conquista histórica. De autoria de Daniel Augusto Jr, fotógrafo do clube desde janeiro de 2008, e da editora Onze Cultural, a obra trará as principais imagens da conquista do 28º Campeonato Paulista do clube do Parque São Jorge, ocorrida no primeiro semestre deste ano.

O lançamento do livro, batizado de #PrimeiraForça, acontecerá no Memorial do Parque São Jorge a partir das 19h. Na ocasião, além do autor da obra, estarão presentes jogadores, comissão técnica e convidados. Os 300 primeiros torcedores que adquirirem o produto na pré-venda, que já está acontecendo, também garantirão lugar no evento.

"Desde o começo do campeonato, sabíamos de nossa limitação. As dificuldades apareceram, como aparecem diariamente dentro de um clube de futebol, mas isso não atrapalhou para a campanha irreparável que fizemos. (...) Esse grupo se fechou e se uniu numa rapidez grande, e isso nos ajudou muito até a conquista do título", disse o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade.

A hashtag #Primeira Força foi utilizada pelo Sport Club Corinthians Paulista em toda a comunicação dos canais oficiais do clube após a conquista do título do Paulistão. Agora, a mensagem se eterniza no livro.

"No início do Paulistão, alguns órgãos de imprensa diziam que éramos a quarta força do estado, mas conseguimos, com trabalho e muito empenho de cada um dos jogadores e comissão, mostrar que o campo poderia contar uma história diferente”, disse o técnico Fabio Carille. "Creio que o título do Campeonato Paulista vem para coroar um grupo que se fechou, acreditou no que foi passado, trabalhou demais e, com todos os méritos, o conquistou. Foi, sem dúvida alguma, um momento especial em minha vida. Guardarei para sempre", completou.