Primeiro gol de Mascherano pelo Barça gera piadas no banco e nas redes

Depois da vitória histórica contra o Real Madrid, o Barcelona entrou em campo novamente nesta quarta-feira contra o Osasuna. Em busca de permanecer na ponta do Campeonato Espanhol, o clube catalão aplicou um impiedoso 7 a 1, em um jogo marcado por fatos inédito. Depois de mais de 300 jogos oficiais com a camisa do Barça, Javier Mascherano fez seu primeiro gol. Além disso, André Gomes marcou duas vezes pela primeira vez também vestindo azul e grená.

Mascherano marcou de pênalti e o gol gerou risada e piadas no banco de reservas. Luis Suárez e outros jogadores não paravam de rir no momento da cobrança e o uruguaio ainda publicou em seu Instagram uma foto ao lado do zagueiro, agradecendo-o pela vitória. Depois que a bola balançou a rede, a câmera flagrou Messi cochichando com o técnico Luis Enrique. Nas redes sociais, também não perdoaram o argentino, com diversos memes brincando com seu primeiro gol.

Gol de Mascherano con el Barcelona pic.twitter.com/QRAMiwhyZe — SOLOFÚTBOLMEMES⚽ (@SoloFutbolMemes) 26 de abril de 2017

Javier Mascherano está a solo 501 goles de superar a Lionel Messi como goleador del Barcelona. Promesa. pic.twitter.com/fagIZOXKdJ — Mundialistas (@Mundialistas) 26 de abril de 2017