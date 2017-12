Primeiro do séc. 21 a marcar no Brasileiro, Paulinho é o Fera da 16ª rodada

Assim como aconteceu na 11ª, a enquete do Fera da 16ª rodada também terminou com um empate porcentual. Tanto Bruno Henrique, do Santos, como Paulinho, do Vasco, tiveram 30% dos votos. Mas, como nós ainda estamos analisando algumas propostas de auditoria, seguiremos mais uma vez com a decisão mostrada pelo Twitter.

Sendo assim, o Fera da 16ª rodada é Paulinho, do Vasco, o primeiro jogador nascido nos anos 2000 a fazer um gol na Série A do Campeonato Brasileiro. E logo no jogo que marcou o primeiro, ele anotou o segundo também. Este outro, por sinal, um golaço, sem chance alguma de defesa para o goleiro Victor.

Quem foi o #Fera da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro? — esportefera (@esportefera) 25 de julho de 2017

Aos 17 anos e 156 dias, Paulinho é o jogador mais jovem a marcar pelo Vasco no século 21, superando Philippe Coutinho, que havia feito um gol aos 17 anos e 226 dias.

A triunfo por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, no Independência, foi apenas o terceiro jogo dele como profissional no cruzmaltino. Na partida anterior, a goleada por 4 a 1 sobre o Vitória, ele já havia se destacado, ao dar uma assistência para o gol de Guilherme Costa.

O "estrelato" precoce o fez ser comparado a outra jovem joia do futebol carioca, Vinicius Junior, do rival Flamengo. No entanto, a rivalidade entre ambos fica só dentro campo, já que fora dele, são amigos. Inclusive, Paulinho e Vinicius, ao lado ainda de Lincoln, também do rubro-negro, formaram o trio de ataque da seleção brasileira que disputou o sul-americano sub-17, em março deste ano, no Chile.

