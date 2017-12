Primeiro pênalti por vídeo da história do futebol divide opiniões; veja reações

A primeira marcação da história de um pênalti por meio do árbitro de vídeo, na semifinal do Mundial de Clubes, causou polêmica nas redes sociais nesta quarta-feira. Os questionamentos, no entanto, não se direcionam à infração em si ou ao uso do recurso eletrônico, mas de uma possível posição de impedimento de Nishi Daigo, do Kashima Antlers, no momento do lançamento antes de receber a falta de Orlando Berrío, do Atlético Nacional.

Pela primeira vez em uma competição oficial, o vídeo auxiliou a arbitragem na marcação de um pênalti. #MundialDeClubesFOXSports pic.twitter.com/xUHYGWPl3u — FOX Sports Brasil (@FoxSports_br) 14 de dezembro de 2016

Durante a transmissão da FOX Sports, o ex-árbitro Carlos Eugênio Simon foi claro ao dizer que, como a bola não foi na direção do jogador japonês, sua posição de impedimento não deveria ser marcada pelo auxiliar. Porém, sua posição irregular não interfere no caso de falta, ou seja, a marcação de pênalti foi acertada.

Confira as principais reações nas redes sociais sobre o pênalti marcado na semifinal do Mundial de Clubes.

Sem disputa ativa da bola não há impedimento. Pênalti para o Kashima foi bem marcado, afirma nosso consultor @SalvioSpinola — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) 14 de dezembro de 2016

Esses juizes são mt burro ficaram olhando o video 45 segundos pra ver se foi pênalti mais não conseguiram ver que estava impedido! — Jota Enî ❤ (@JNZAAADA) 14 de dezembro de 2016

Um paradoxo das regras da arbitragem. O cara do Kashima tava impedido, a bola não foi pra ele e sofreu pênalti marcado pela tv.... — Paulo Almeida (@DarkHoward) 14 de dezembro de 2016

Mas pra sofrer a penalidade máxima ele se beneficiou da condição irregular do lance. QUE BAGUNÇA! — Paulo Almeida (@DarkHoward) 14 de dezembro de 2016

jogador impedido pode sofrer penalti mas não pode marcar o gol pic.twitter.com/H4dMG3SYMo — ㅤㅤ (@SidneyCRF) 14 de dezembro de 2016

@papodebola Sim, a discussão será longa. Mas pra mim, mesmo com o cara impedido, achei o lance normal por ele "Não participar". — Ruan Nascimento (@RuanNascimento_) 14 de dezembro de 2016

@hugolley Tipo, se a bola ta lá no meio campo e um atacante impedido é socado fora do lance, pênalti ou impedimento? Pra mim pênalti — Ailton Junior (@AiltonJunior890) 14 de dezembro de 2016