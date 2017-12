Príncipe de tribo da Nigéria é eleito melhor jogador jovem da Europa

Ninguém mais duvida do talento, com a bola nos pés, do jovem inglês Dele Alli, 20 anos, que encanta atuando no Tottenham. Contratado em 2015 por R$ 20 milhões, o meia vale aproximadamente quatro vezes este valor, nos dias de hoje. Alli, foi eleito pelo jornal inglês Daily Mail como o melhor jogador europeu até 23 anos, em lista publicada neste fim de semana.

O que pouca gente imagina é que o inglês de nascimento é descendente da realeza africana e príncipe da tribo Yorubá, da Nigéria. Trata-se do segundo maior grupo étnico-linguístico do país. "E faz coisas sensacionais com a bolas nos pés. Ele é especial", destacou a publicação.

A lista dos melhores jogadores jovens elaborada por jornalistas e leitores do periódico inglês traz dois brasileiros. Um deles, na sexta colocação, é um recém-chegado que obteve sucesso imediato: Gabriel Jesus, de 19 anos, que vem encantando com seus gols no Manchester City. O ex-Palmeiras balançou as redes três vezes, em cinco jogos, e que deve retornar aos gramados em abril, após lesão.

Na 30ª colocação, apareceu Marquinhos, 22 anos, do Paris Saint-Germain, classificado como "um dos defensores mais elegantes da Europa".