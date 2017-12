'Problemas estomacais' de Fred fazem Atlético-MG receber multa

Um fato no mínimo curioso fez o Atlético-MG receber uma multa da CBF. Segundo o STJD, o clube entrou atrasado nos dois tempos do jogo contra o Paraná, válido pela Copa do Brasil, e terá que pagar R$ 2 mil à entidade.

Até aí, nenhuma novidade, já que a entidade costuma punir times que atrasam o reinício das partidas. Porém, em sua defesa, o clube mineiro justificou que o atacante Fred estava com "problemas estomacais" e não conseguiu chegar ao campo de jogo a tempo.

Apesar do motivo parecer justo, os integrantes do tribunal não acharam a justificativa convincente e mantiveram a punição ao Atlético. Que situação, hein?!