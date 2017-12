Procura de brasileiros por ingressos do PSG aumenta 21 vezes em 2017

Com a contratação de Neymar, o Paris Saint-Germain observa uma popularização ainda maior de sua marca, principalmente entre os brasileiros. Prova disso é o aumento do público de nativos do País nas partidas do clube nesta temporada.

Segundo levantamento do site StubHub, um dos principais revendedores de ingressos pela internet do mundo, em 2017, o PSG é o clube com os ingressos mais procurados pelos brasileiros na plataforma. O número atual é 21 vezes superior em relação ao de 2016 e 125% maior do que o segundo colocado, Real Madrid.

Nesta temporada, além do PSG e do Real, também compõem a lista Barcelona, Bayern de Munique e Chelsea. Em 2016, o ranking era liderado pelo Barcelona, seguido de Real Madrid, Arsenal, Atlético de Madrid e Chelsea.

Um exemplo da invasão brasileira pôde ser observada na vitória por 3 a 0 sobre o Bayer de Munique, nesta quarta-feira, 27. Contando as transações dentro do StubHub, os torcedores do País compraram 17% dos ingressos, ficando atrás somente dos próprios franceses. Depois do Brasil, as nacionalidades que mais procuraram entradas foram os americanos, alemães e sul-coreanos.