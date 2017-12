Contratado como o líder que deverá tirar o São Paulo do risco da Série B, Hernanes já começa a dar resultados no Morumbi. A vitória suada sobre o Cruzeiro por 3 a 2, no último domingo, não foi sua melhor partida pelo clube, mas com certeza foi a que foi mais decisivo.

E foram justamente seus dois gols e sua assistência para Arboleda que o garantiram o prêmio de Fera da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele é apenas o segundo jogador do São Paulo a vencer uma enquete, igualando Marcos Guilherme, que venceu a disputa da 17ª rodada.

O "Profeta" ganhou a primeira enquete do segundo turno com 62% dos votos, superando com folga seus concorrentes. Sassá, do Cruzeiro, ficou com 17%; Luan, do Atlético-MG, 13%; e Nikão, do Atlético-PR, recebeu apenas 8%.

Nascido em 1985, o recifense Anderson Hernanes de Carvalho Viana Lima foi revelado pelo próprio São Paulo, em 2004, e chegou a ser emprestado ao Santo André, em 2006. No ano seguinte, voltou ao tricolor e se tornou ídolo, comandando o time que completaria o tricampeonato, em 2007 e 2008.

Quem foi o #Fera da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro? — esportefera (@esportefera) 15 de agosto de 2017

Em 2010, foi negociado com a Lazio, da Itália, onde ficou por três temporadas e meia e conseguiu deixar ótima impressão com a torcida. Em dezembro de 2013, acertou sua ida para a Inter de Milão e, em agosto de 2015, assinou com a Juventus. Nessa duas últimas equipes, alternou entre boas e más atuações e não conseguiu se tornar protagonista, como havia feito no São Paulo e na Lazio.

Depois de Turim, Hernanes teve rápida passagem pelo Hebei China Fortune, da China, onde jogou somente seis vezes.

A instabilidade na Europa também refletiu em suas convocações na seleção brasileira. Com a camisa amarela, possui 27 jogos, dois gols, duas assistências e um título, da Copa das Confederações de 2013.

Em sua carreira, Hernanes ainda não ganhou nenhum troféu continental. No São Paulo, foi campeão brasileiro em 2007 e 2008. Na Europa, conquistou a Copa Itália de 2012/13, pela Lazio, e a de 2015/16, pela Juventus. Com a Velha Senhora, também foi campeã italiano em 2015/16.

FERA DA RODADA

Ao final de cada umas das 38 rodadas do torneio, a nossa equipe irá eleger aqueles atletas que mais se destacaram e você poderá votar em seu preferido através da enquete disponível aqui e no Twitter: @esportefera.

As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos o resultado em nossas redes sociais. O jogador que for eleito mais vezes ao longo do campeonato receberá o título de "Craque Fera". Quer participar? Então, torça e vote para que os jogadores do seu time do coração entre nessa disputa.