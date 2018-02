Programa faz perguntas eróticas para musa do Goiás e clube se manifesta

A versão goiana do programa Os Donos da Bola, da Band, acabou gerando polêmica nesta quarta-feira. Ao receber Karol Barbosa, candidata a musa do Goiás, o apresentador Beto Brasil submeteu a jovem de 23 anos a responder perguntas eróticas e constrangedoras.

O quadro "Desafio das Musas" chegou a revoltar os torcedores do clube nas redes sociais. Questões como: "Para uma musa não sofrer dores localizadas, é importante o médico colocar compressa?", "Você é musa aberta às colocações dos outros?", "Em um clássico contra o Vila, se o juiz põe pra fora, você mete a boca?", foram realizadas para Karol.

O próprio Goiás usou o seu perfil oficial no Twitter para se manifestar sobre o assunto: "No último sábado o Goiás Esporte Clube apoiou o 1° Seminário de Mulheres Esmeraldinas. Reiteramos o total repúdio ao constrangimento causado a nossa Musa Karol Barbosa, no programa Os Donos da Bola. Medidas serão tomadas nos próximos dias", escreveu.

Ainda em uma outra publicação, o clube afirmou que está " tomando as devidas atitudes em represália a essa situação deplorável."

Vale lembrar que nos últimos meses, o esporte mundial foi tomado por diversas denúncias de assédio, exploração e abuso sexual, ainda mais depois de casos de repercussão internacional, como das ginastas nos Estados Unidos e de jogadores na Inglaterra. No Brasil, atletas de grandes clubes de futebol entraram numa campanha do Sindicato de Atletas de São Paulo para tratar de um tema que é considerado tabu no meio. Saiba mais clicando aqui.

O clube está tomando as devidas atitudes em represália a essa situação deplorável. — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) 21 de fevereiro de 2018

A TV brasileira desconhece o significado da palavra LIMITE pic.twitter.com/GDpIo4ZPbe — Ricardo S (@RickSouza) 21 de fevereiro de 2018

Parabéns verdão... se eu fosse ela levantava e ia embora. Com certeza ela ficou bastante constrangida — Mari (@marianatdias18) 21 de fevereiro de 2018