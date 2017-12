Projeto de reforma da Gávea vai à prefeitura do Rio de Janeiro

O Flamengo levou a Prefeitura do Rio de Janeiro um projeto para a reforma da Gávea. A proposta seria um estádio boutique para mais ou menos 20 mil pessoas, para cerca de 20 jogos por temporada. A ideia é utilizar para jogos menores, divisões de base e que não tem tanta demanda de público.

Segundo fontes do UOL, o estádio boutique não custará mais que R$ 300 milhões e que a situação financeira atual do Flamengo possibilita pagar a obra por conta própria. Nessa reforma, o clube não fará estacionamento para não prejudicar o transito das pessoas que moram no Leblon, bairro da Gávea.

Mas ainda vai demorar. Tudo isso porque a prefeitura tem que fazer o estudo de viabilidade, aprovar o projeto, para só depois o clube poderia entrar com um pedido formal de licença. Além disso, o Flamengo também precisa resolver o problema do Maracanã. Se não for incluído na licitação, pode ter que priorizar obter recursos para a construção de um estádio maior, lembrando que o estádio da Gávea corre em paralelo.