Projeto 'Prometo ser fiel' realiza primeiro casamento na Arena Corinthians

A Arena Corinthians recebeu no último sábado, 20, o primeiro casamento do projeto 'Prometo ser fiel'. O casal Eduardo Tomaz, 26 anos e Franciele Canton, 22 anos, foram os primeiros a selar união no estádio. Edu pediu Fran em casamento durante um jogo realizado na Arena e teve o pedido transmitido no telão durante um jogo para que todos pudessem assistir. Em seguida, realizaram um book fotográfico, com o cenário preferido dos noivos: a casa do clube.

Os casamentos poderão ser realizados em um espaço com mais de 180 mil metros quadrados e 15 áreas diferentes que poderão ser escolhidas pelos noivos. A área reservada para os corintianos mais apaixonados tem uma capacidade máxima para até 1 mil convidados.

“O atual cenário do mercado de casamentos confirma que os noivos buscam inovação e criatividade. O casamento tem que ter a cara do casal, e a Arena permite isso”, afirma Rita La Rocca, da área de eventos da Arena Corinthians.

Se interessou? É só clicar aqui para acessar o site do Prometo ser Fiel.