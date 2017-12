Promessa do São Paulo faz 'gol que Pelé não fez' no sub-20; veja

Sempre que um atleta marca um gol do meio de campo, todo mundo se lembra de Pelé, na partida entre Brasil e Tchecoslováquia, na Copa de 1970, quando o "Rei do Futebol" por muito pouco não marcou um gol digno de placa. Dessa vez, quem obteve sucesso nesse tipo de jogada foi Oliveira, promessa do São Paulo.

Durante o jogo contra o Nacional, pelo Campeonato Paulista sub-20, o jovem acertou uma verdadeira pintura para definir a vitória do time do Morumbi por 3 a 0. Assista: