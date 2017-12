Promessa é dívida: Espanhol doa R$ 82 mil para vítimas de incêndio em Londres

Antes do início da Eurocopa sub-21, Héctor Bellerín, lateral do Arsenal, deu um grande exemplo de humanidade. Comovido com o incêndio que atingiu um prédio em Londres há algumas semanas, o atleta decidiu doar uma quantia para as vítimas da tragédia. O montante, porém, dependeria do quanto ele atuaria pela Espanha na competição.

Terminado o torneio e com Bellerín e a Espanha ficando com a segunda posição, ele cumpriu sua promessa de doar 50 libras, cerca de R$ 215, a cada minuto em que defendeu sua seleção. Como ele jogou 381 minutos ao longo da competição disputada na Polônia, sua doação foi de mais de 19 mil libras, aproximadamente R$ 82 mil.

I promised to donate £50 for every minute I played at #U21Euro. I will be donating to @BritishRedcross. Please support in any way you can pic.twitter.com/OX6kVTFKY4 — Héctor Bellerín (@HectorBellerin) 2 de julho de 2017