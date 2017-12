Provocação? Rodrigo posta vídeo rindo após demissão de Milton Mendes

Minutos após o anúncio da demissão do treinador do Vasco Milton Mendes, o zagueiro Rodrigo publicou um vídeo em seu Instagram gargalhando. Recentemente, os dois se envolveram em uma confusão após o empate em 0 a 0, entre Ponte Preta e Vasco, no Moisés Lucarelli.

O zagueiro, ex-comandado de Milton no Vasco, deu empurrões no treinador ao final da partida e foi denunciado por agressão. O STJD puniu o jogador com 1 jogo de suspensão.

O técnico do Vasco prestou queixa em uma delegacia de polícia em Campinas após o fim da partida. Milton Mendes fez ainda exame de corpo de delito, que teria constatado uma lesão em seu pé, por conta da agressão.