PSG confirma lesão de Neymar e jogador é chamado de 'pipoqueiro' nas redes

O Paris-Saint Germain divulgou nesta segunda-feira o diagnóstico sobre a lesão do atacante Neymar. O clube parisiense informou que o craque brasileiro sofreu uma fissura no pé direito.

Com a confirmação, Neymar não joga pelas próximas semanas, incluindo o duelo contra o Real Madrid, pela Liga dos Campeões. A lesão aconteceu na vitória do último domingo sobre o Olympique de Marselha, pelo Campeonato Francês. Na ocasião, o brasileiro pisou de mau jeito, caiu no gramado acusando muitas dores e precisou ser substituído, chorando muito.

Nas redes sociais os internautas não perdoaram e o jogador foi chamado de "pipoqueiro" por não participar da partida contra o Real Madrid. Muitos ainda argumentaram que a lesão do brasileiro foi intencional.

Veja a repercussão:

Esperto é o Neymar, sempre tá fora das decisões pra não passar vergonha — Josimar Denner (@shenduxd) 26 de fevereiro de 2018

Neymar pipoqueiro ontem, pipoqueiro hoje, pipoqueiro amanhã e pipoqueiro pra sempre. Suas lesões não me enganam, aqui não Joao Kleber — coldplay (@lgaroucha) 25 de fevereiro de 2018

Ele sempre pipoca nas decisões, isso é fato — Josimar Denner (@shenduxd) 26 de fevereiro de 2018

O Neymar torce feião o tornozelo, fissura e os comentários são: - Pipoqueiro - Sempre se machuca nos momentos decisivos Dai pra baixo. Tenso... — Tozza (@TozzaFla) 26 de fevereiro de 2018

É impressão minha ou toda vez que o Neymar é colocado a prova ele sofre alguma "lesão" Tudo indica que ele não vai jogar contra o Real Madrid.#NeymarPipoqueiro — São Paulino ???? Jair Bolsonaro 2018 ???? (@Mr_Eleasa) 26 de fevereiro de 2018

Sem esse pipoqueiro do Neymar o Brasil tem mais chances de ser Hexa, Tite sempre se da bem melhor sem estrelinhas no elenco — Bruno Pereira (@KellzBruno) 25 de fevereiro de 2018

Neymar pipoqueiro torceu o tornozelo propositalmente pra não enfrentar o real madrid???? — marcos (@marcosmoraisf) 26 de fevereiro de 2018

O Neymar é o maior pipoca do mundo do futebol — gato (@itsmegato) 26 de fevereiro de 2018

Sabe qual o canal favorito do Neymar? Telecine pipoca!! — Kiko silva (@Rodrigo_o_Kiko) 26 de fevereiro de 2018

O pipoqueiro do NEYMAR correu da Alemanha na Copa e agora corre do Real! Zé Pipoca — ALEX JOUBER (@ALEXJOUBER1) 26 de fevereiro de 2018

Pensamento, "Neymar pipoca mas uma vez pra Alemanha. " — GENERAL BFR? (@KassioBfr) 26 de fevereiro de 2018

Neymar já começou a pipoca — ... (@Lucianomilgraul) 26 de fevereiro de 2018