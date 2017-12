PSG estabelece limite de peso extra para as festas de fim de ano

Pensando na temporada de 2018, o Paris Saint-Germain já estipulou as regras de fim de ano para os seus jogadores. Se Neymar e seus companheiros estavam pensando em esbanjar, estão decepcionados.

De acordo com o jornal francês Le Parisien, o PSG determinou que cada jogador pode engordar apenas um quilo neste período. Após as folgas, eles ainda terão exercícios especializados para queimar as gorduras extras.

Além de visar o próximo ano, o clube também está de olho nas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid. Os jogos desta fase ocorrerão nos meios de semana dos dias 13 e 14 e 20 e 21 de fevereiro. Já os duelos de volta vão ser em 6 e 7 e 13 e 14 de março.