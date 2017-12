PSG joga Pac-Man e 'come' o Real Madrid no game; assista ao vídeo

Vai ser mesmo um jogão, que vai colocar frente a frente o PSG de Neymar contra o Real Madrid de Cristiano Ronaldo - confronto válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, que foi decidido em sorteio realizado pela UEFA.

No Twitter, o PSG publicou em seu perfil oficial um vídeo bem humorado sobre o jogo, simulando uma partida do clássico game 'Pac-Man'. O personagem foi substituído pelo escudo do time e os monstrinhos do game pelos das equipes adversárias. O vídeo termina justamente no momento em que o bonequinho do PSG iria "comer" o do Real.

+ Brasil é o país que fez mais gols na fase de grupos da Liga dos Campeões

+ CR7 atinge marca inédita na Liga dos Campeões; veja recordes do craque

+ Relembre lendas do futebol que nunca venceram a Liga dos Campeões

A partida de ida acontece no dia 14 de fevereiro, no Santiago Bernabéu, em Madri, e o jogo de volta será no Parque dos Príncipes, em Paris, em 6 de março.

Assista ao vídeo: