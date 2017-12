Paris Saint-Germain nega que fará doação milionária à Chapecoense

Após o boato viralizar nas redes sociais, o Paris Saint-Germain, por meio de sua assessoria de imprensa, negou que fará uma doação de 40 milhões de euros (R$ 144,5 milhões) à Chapecoense. Segundo matéria do UOL, esse tipo de medida não faz parte da política do clube francês.

Além do PSG, circulam nas redes sociais boatos sobre outros tipos de doações de clubes europeus. Algumas delas relatam que o Real Madrid já teria se colocado à disposição para emprestar jogadores do Castilla, time B do clube. Outro rumor ainda diz que toda a renda do clássico entre Real Madrid e Barcelona, marcado para o próximo sábado, 3 de dezembro, seria doada ao time catarinense. Não há qualquer tipo de confirmação oficial sobre essas informações e é muito pouco provável que se realizem.

Acabo de falar com o Barcelona. Clube NEGA a informação de que a renda do clássico contra o Real Madrid será destinada a Chapecoense. — Marcelo Bechler (@marcelobechler) 29 de novembro de 2016

Real Madrid já entrou na FIFA para ajudar na doação de dinheiro para a Chapecoense e o empréstimo de jogadores do Castilla de graça. — Real Madrid da Deprê (@depremadrid) 29 de novembro de 2016

Times europeus estudam uma maneira de ajudar a Chapecoense a se reerguer financeiramente. Entre esses times estão: Real Madrid e Barcelona. — Ronaldo Junior (@10Junioor) 29 de novembro de 2016

Segunda a Fox Sports, 100% da renda do clássico entre Barcelona e Real Madrid será doado à Chapecoense. — Gêra (@gerinhalobo) 29 de novembro de 2016