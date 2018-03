PSG vai oferecer cheque em branco para Zidane deixar o Real, afirma jornal

O Paris Saint-Germain já busca um novo substituto para Unai Emery. Isso porque o técnico está com os dias contados na França, depois do fracasso na tão sonhada Liga dos Campeões. De acordo com informações do jornal Sport, o principal foco do clube é trazer Zinédine Zidane, que atualmente comanda a equipe do Real Madrid.

Com contrato até 2020, Zidane já avisou que irá decidir o seu destino apenas no final da temporada. No entanto, segundo a publicação, o clube francês estaria disposto a entregar um cheque em branco ao comandante, para que ele preenchesse com o valor que quisesse.

Longe do título espanhol, o Real se apoia na Liga dos Campeões para salvar a temporada. Os próximos confrontos do clube no campeonato são no dia 3 e 11 de abril quando, por decisão decidida em sorteio, a equipe encarar o Juventus. Às 15h45, os espanhois irão reviver a final da temporada passada, quando ficaram com o título após a vitória por 4 a 1.