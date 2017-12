'Pulou em meu cotovelo', diz Ibra sobre lance polêmico em jogo do United

Zlatan Ibrahimovic não teve uma boa atuação contra o Bournemouth neste sábado. Acostumado em ser protagonista, o sueco deu uma cotovelada em um rival, perdeu um pênalti e viu o Manchester United apenas empatar, por 1 a 1, em pleno Old Trafford, mesmo jogando por 45 minutos com um homem a mais.

O camisa 26 do Bournemouth, Tyrone Mings, pisou na cabeça do sueco, que em outro lance revidou com uma cotovelada. Nenhum dos dois foi expulso e quem acabou saindo de campo foi Andrew Surman, que empurrou o atacante do United logo após ele ter deixar o cotovelo no rosto de Mings.

Ao final da partida, Ibrahimovic, que já tinha cartão amarelo e poderia ter sido expulso, tentou se explicar: "O que acontece no campo permanece em campo. Eu não sou alguém que ataca alguém fora do campo. Eu fui para a bola e ele infelizmente pulou em meu cotovelo. Mas não foi nada de propósito. Espero que ele não esteja ferido", disse ao jornal britânico "The Guardian".

O resultado é péssimo para as pretensões do time de José Mourinho, que segue no sexto lugar do Campeonato Inglês, com 49 pontos, mas ainda vai ver o Liverpool (49) e o Arsenal (50) se enfrentarem por esta 27.ª rodada - o quarto lugar vale uma vaga na Liga dos Campeões.