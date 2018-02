Puma responde palmeirenses e anima a torcida no Twitter; acompanhe

A Puma é uma das marcas cotadas para se tornar fornecedora de material esportivo do Palmeiras, já que a partir de dezembro desse ano o clube não vai renovar o contrato com a Adidas. Em meio aos rumores, o perfil da empresa no Twitter respondeu alguns torcedores alviverdes, que se animaram.

Não se preocupa... fazemos camisas para todos os tamanhos. — PUMA Brasil (@puma_br) February 16, 2018

— PUMA Brasil (@puma_br) 1 de fevereiro de 2018

Vale lembrar que nesta sexta-feira, dia 16, segundo informações do Uol, a Adidas, atual patrocinadora do Palmeiras, apresentou a menor proposta entre todas as concorrentes – Topper e Puma – e não agradou a diretoria do clube. De acordo com a publicação, a maior proposta financeira é da Topper, mas a Puma segue confiante no acerto. E a torcida também.

Adidas: a Eu: oi Topper: a Eu: oi Puma: a Eu: BOM DIA MINHA FORNECEDORA DE MATERIAL ESPORTIVO MAIS LINDA DO MUNDO! VOCÊ GOSTA DE VERDE E BRANCO E VERMELHO MEU XUXUZINHO? OLHA ESSA CAMISA DE GOLEIRO NOVA MEU BEBÊ FOFO VOCE QUER O PALMEIRAS NE AMOR — Fepi ⓟ (@_fepi) February 16, 2018

Escute seu torcedor nós queremos @puma_br — marcello (@MarcelloSdr) February 16, 2018

Quero Palmeiras e Puma tanto quanto eu quero eu vc amor — luan (@luanfazio) February 16, 2018