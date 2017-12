Puyol mostra que não sabe brincar e dá entrada violenta em desafio de showbol

O ex-zagueiro do Barcelona foi um dos craques convidados para participar do "Desafio das Estrelas de Futebol", torneio de showbol disputado por veteranos de diversos países. E apesar do clima festivo da competição, Puyol mostrou que quando entra em campo não tem brincadeira. Lembrando alguns dos seus momentos com a camisa da equipe espanhola, ele deu uma solada no joelho de Phil Neville, ex-jogador do Manchester United, que jogava pelo combinado da Inglaterra.

O lance não resultou em lesão e o inglês até brincou com a situação: "É a pior entrada que eu já em um campo de futebol. Espero que a Uefa, Fifa e federação inglesa tomem alguma atitude" disse Neville, após a partida vencida pela Espanha por 4 a 1.