Quase rebaixado na série B, Náutico faz promoção de ingressos a R$ 15

Vice-lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, e com chances praticamente inexistentes de não cair para a Série C em 2018, o Náutico, tradicional clube de Recife (PE) está 'liquidando' ingressos para os quatro jogos restantes desta temporada.

Segundo informações publicadas pelo Jornal do Commercio, sócios do clube pagam R$ 10 e não-sócios gastam R$ 15 para adquirir uma entrada e ver o jogo contra o Londrina, neste sábado, na Arena Pernambuco, pela 35ª rodada.

O goleiro da equipe, Jefferson, afirmou que o grupo está unido para "encerrar de maneira digna" a participação neste campeonato. O técnico da equipe, Roberto Fernandes, também já 'jogou a toalha' e reconhece que não há mais o que fazer para que o time não seja rebaixado - apenas quatro vitórias e uma combinação de outros resultados poderiam salvar a equipe.