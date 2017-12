Quase três anos após 'mordida', Suárez e Chiellini selam paz

Quando o sorteio da Liga dos Campeões indicou o confronto entre Juventus e Barcelona, um dos assunto mais tratados era o reencontro entre Luis Suárez e Giorgio Chiellini, que se envolveram naquela fatídica mordida do uruguaio no italiano durante a Copa do Mundo de 2014.

Depois de quase três anos, seria a primeira vez que os dois ficariam frente a frente em um campo de jogo. Passados os dois jogos e com a Juventus de Chiellini confirmando classificação para a semifinal da competição, os atletas mostraram que o incidente durante o Mundial realmente ficou no passado e, além de um abraço, eles decidiram trocar as camisas após o apito final do jogo desta quarta.

A atitude chamou atenção dos torcedores, que utilizaram as redes sociais para elogiar a postura tanto de Chiellini quanto de Suárez.