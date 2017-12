Quatro grandes de SP e Fla lançam parceria com o Snapchat para o Brasileirão

Na véspera da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo e Flamengo anunciaram uma parceria com o Snapchat. A partir deste final de semana, a rede social terá filtros e lentes especiais sobre esses clubes.

Os cinco times já possuem contas oficiais na rede social. No entanto, o objetivo é apresentar mais uma forma de interação entre os torcedores e as equipes. Além das máscaras para tirar selfies, os fanáticos também poderão adicionar adesivos de geolocalização nos estádios de cada time, que estão disponíveis por toda a temporada, como citado por matéria do Estadão, deste sexta-feira.

Além da tradicional e particular aba "My Story" ("Minha História"), os usuários também poderão colaborar com a seção "Our Story" ("Nossa História") durante as partidas. Ao final, uma curadoria escolherá as melhores fotos e vídeos publicados durante o determinado jogo.