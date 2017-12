'Que acabe o campeonato! Só os queria de volta', diz atacante do Vitória

Fernando Carvalho, vice presidente de futebol do Internacional, foi alvo de várias críticas após reclamar do adiamento da última rodada do Brasileirão, após acidente aéreo da Chapecoense. O cartola disse que o Inter seria prejudicado e que o clube vive sua tragédia pessoal.

Nas redes sociais, o atacante do Vitória Marinho mostrou sua indignação com a infeliz declaração: "E tem gente ainda que falou de campeonato?? Me poupe, ignorantes!! Por mim que acabe. A vida de muitas pessoas acabou e tem famílias sofrendo, enquanto muitos perguntam de futebol e falam que isso prejudicou o clube. Duro ver e ler esse tipo de comentário! O que queria hoje era eles de volta, era as famílias felizes com o retorno de todos bem e com saúde!! Mais é duro ouvir que não vão voltar!!'.